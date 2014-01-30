В оппозиции намереваются опротестовать закон об амнистии

04:47, 30 января 2014
Политика
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Партия "Свобода" намеревается в четверг опротестовать принятый Верховной Радой закон об амнистии.

Рада

Об этом сообщил журналистам депутат фракции "Свобода", замглавы комитета украинского парламента по вопросам регламента и депутатской этики Игорь Швайка, пишет РИА Новости.

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"Когда нарушена процедура (принятия законопроекта), можно подать постановление об отмене закона и вернуться к рассмотрению по сути. Мы это планируем сделать сегодня", — сказал Швайка.

"После принятия любого закона глава Верховной Рады не имеет права подписывать закон в течение двух дней, поскольку могут поступить замечания и постановления об отмене с перечнем тех нарушений, которые были допущены", — добавил он.

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