В оппозиции намереваются опротестовать закон об амнистии
04:47, 30 января 2014Политика
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Партия "Свобода" намеревается в четверг опротестовать принятый Верховной Радой закон об амнистии.
Партия "Свобода" намерена опротестовать принятый закон об амнистии
Об этом сообщил журналистам депутат фракции "Свобода", замглавы комитета украинского парламента по вопросам регламента и депутатской этики Игорь Швайка, пишет РИА Новости.
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"Когда нарушена процедура (принятия законопроекта), можно подать постановление об отмене закона и вернуться к рассмотрению по сути. Мы это планируем сделать сегодня", — сказал Швайка.
"После принятия любого закона глава Верховной Рады не имеет права подписывать закон в течение двух дней, поскольку могут поступить замечания и постановления об отмене с перечнем тех нарушений, которые были допущены", — добавил он.
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