В оппозиции намереваются опротестовать закон об амнистии

Об этом сообщил журналистам депутат фракции "Свобода", замглавы комитета украинского парламента по вопросам регламента и депутатской этики Игорь Швайка, пишет РИА Новости.

Читайте такжеМайдан не будет выполнять закон об амнистии и продолжит стоять - Парубий

"Когда нарушена процедура (принятия законопроекта), можно подать постановление об отмене закона и вернуться к рассмотрению по сути. Мы это планируем сделать сегодня", — сказал Швайка.

"После принятия любого закона глава Верховной Рады не имеет права подписывать закон в течение двух дней, поскольку могут поступить замечания и постановления об отмене с перечнем тех нарушений, которые были допущены", — добавил он.