Мирошниченко говорит, что Дом профсоюзов ради амнистии освобождать не придется

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Мирошниченко отметил, что в законе есть одно условие для выполнения нормы об амнистии - «это освободить помещения областных, городских и районных администраций, и больше никаких условий нет».

Он подчеркнул, что это должно быть сделано в срок 15 дней.

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Мирошниченко утверждает, что согласно его законопроекту, под амнистию подпадают «все участники мирных мероприятий, кроме тех лиц, которые убивали людей, которые пытали людей».

Он отметил, что в законе определен перечень лиц, которые не подпадают под действие данного закона.

«Все, что предлагала оппозиция, все составы правонарушений были включены, а требование только одно - освободить помещения органов власти», - подчеркнул Мирошниченко.

Он отметил, что данный закон не касается здания Федерации профсоюзов Украины, но должно быть освобождено помещение КГГА.

Мирошниченко подчеркнул, что «никаких требований по освобождению улиц, Дома профсоюзов нет».

Он также добавил, что нет никаких требований относительно того, чтобы убирать палатки.

«Это был компромиссный законопроект, единственное, что оппозиция изменила свою точку зрения. Они не голосовали», - сказал депутат от ПР.

Он выразил надежду, что «этот закон дает шанс людям получить амнистию».

Также Мирошниченко надеется, что будет происходить «движение навстречу: будут освобождаться помещения административных зданий и люди будут выходить на волю».

По мнению Мирошниченко, этот закон призван «дать шанс нормализовать ситуацию».

Кроме того, депутат добавил, что «с одной стороны, люди имеют основания покинуть помещения административных зданий, с другой - они имеют гарантии того, что после этого будет амнистия».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, в ВР был зарегистрирован законопроект авторства депутата от ПР Юрия Мирошниченко, который стал четвертым законопроектом об амнистии.

Законопроект предусматривает амнистию протестующих после освобождения всех административных зданий, помещений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Поздно вечером ВР приняла этот закон без обсуждения. Его поддержали фракции ПР (189 депутатов из 204) и КПУ (32 из 32), а также 11 внефракционных депутатов.

Фракции «Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» не дали ни одного голоса, выступая категорически против принятия данного законопроекта.