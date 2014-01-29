Оппозиция зашла на совещание Партии регионов
21:16, 29 января 2014Политика
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Оппозиционные лидеры Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок зашли на совещание Партии регионов.
Оппозиция зашла на совещание Партии регионов
Лидер УДАРа Виталий Кличко отмечает, что оппозиция требует диалога с Президентом Украины Виктором Януковичем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, ожидая завершения совещания Партии регионов.
"Было бы неплохо пообщаться лидерам оппозиционных сил с Президентом Украины по решению той ситуации, которая на сегодняшний день в парламенте", - сказал Кличко.
Он выразил убеждение, что должна произойти соответствующая дискуссия.
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