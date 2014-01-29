Оппозиция зашла на совещание Партии регионов

Лидер УДАРа Виталий Кличко отмечает, что оппозиция требует диалога с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, ожидая завершения совещания Партии регионов.

"Было бы неплохо пообщаться лидерам оппозиционных сил с Президентом Украины по решению той ситуации, которая на сегодняшний день в парламенте", - сказал Кличко.

Он выразил убеждение, что должна произойти соответствующая дискуссия.