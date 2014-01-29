В РФ планируют составлять график кредитования Украины с учетом изменений в Кабмине

"Подтверждена приверженность исполнению обязательств. С точки зрения графика и параметров - это тот вопрос, который требует дополнительного обсуждения с украинскими коллегами и требует учета переформатирования правительства", - сказал Улюкаев журналистам по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ, сообщает РИА Новости.

Читайте такжеПутин: Работу по активизации промышленной кооперации с Украиной нужно продолжатьМосква и Киев в декабре договорились, что Россия в 2013 и 2014 годах купит евробонды Украины на 15 миллиардов долларов. Первый транш облигаций на 3 миллиарда долларов уже приобретен. Позднее стало известно, что в долларах Киев получит от Москвы лишь 10 миллиардов, а остальная часть финансовой поддержки будет предоставлена в виде специальных прав заимствования (СДР).

Исполняющий обязанности главы украинского правительства Сергей Арбузов ранее в среду заявил, что Украина рассчитывает в ближайшее время получить второй транш российского кредита на 2 миллиарда долларов.

Читайте такжеПутин поручил правительству выполнять договоренности с Украиной в полном объемеПозже Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявили, что нужно подождать формирования нового правительства Украины перед тем, как продолжить выполнять финансовые и энергетические обязательства перед этой страной.

«Те решения, которые были реализованы в сумме 3 миллиардов долларов, – они исполнены», - напомнил Улюкаев. Что касается дальнейших траншей финансовой поддержки, что то «правительство будет находиться в тесном контакте с украинскими коллегами», сказал он. «Наверное, должны быть более ясными представления по параметрам деятельности этого правительства», - добавил министр.