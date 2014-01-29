Меркель высоко оценила мужество демонстрантов в Украине
15:39, 29 января 2014Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за мирное разрешение конфликта в Украине.
Меркель поддержала демонстрантов в Украине
Об этом она заявила, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, передает ИТАР-ТАСС.
"Федеральное правительство будет всеми силами поддерживать эти усилия", - подчеркнула канцлер.
Она высоко оценила мужество демонстрантов в Украине.
"Они выступают за те же ценности, которыми руководствуемся мы в Европейском союзе", - отметила Меркель.
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