Меркель высоко оценила мужество демонстрантов в Украине

15:39, 29 января 2014
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за мирное разрешение конфликта в Украине.

Меркель поддержала демонстрантов в Украине

Об этом она заявила, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, передает ИТАР-ТАСС.

"Федеральное правительство будет всеми силами поддерживать эти усилия", - подчеркнула канцлер.

Она высоко оценила мужество демонстрантов в Украине.

"Они выступают за те же ценности, которыми руководствуемся мы в Европейском союзе", - отметила Меркель.

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