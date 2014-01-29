Меркель высоко оценила мужество демонстрантов в Украине

Об этом она заявила, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге, передает ИТАР-ТАСС.

"Федеральное правительство будет всеми силами поддерживать эти усилия", - подчеркнула канцлер.

Она высоко оценила мужество демонстрантов в Украине.

"Они выступают за те же ценности, которыми руководствуемся мы в Европейском союзе", - отметила Меркель.