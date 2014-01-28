На Грушевского продолжает находиться около тысячи митингующих

Как передает корреспондент УНИАН, люди греются у бочек с огнем и продолжают активно расчищать снег и лед на проезжей части улицы Грушевского.

Ситуация сейчас на месте бывших столкновений спокойная. Люди пьют чай и едят бутерброды.

Часть митингующих периодически скандирует: «Зека геть!», «Украина превыше всего» и «Слава Украине! Героям слава!».

На доме, который расположен у первой линии баррикад с сожженной спецтехники, первый этаж которого недавно выгорел, появились плакаты, на которых сообщается, что в этом доме живут люди.

Также на сожженном мониторе возле стадиона «Динамо» появился плакат с надписью «Поляки в знак солидарности со свободной Украины».