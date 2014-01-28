На Грушевского продолжает находиться около тысячи митингующих
18:01, 28 января 2014Политика
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На Европейской площади в Киеве, возле улицы Грушевского, продолжает находиться около тысячи митингующих.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, люди греются у бочек с огнем и продолжают активно расчищать снег и лед на проезжей части улицы Грушевского.
Ситуация сейчас на месте бывших столкновений спокойная. Люди пьют чай и едят бутерброды.
Часть митингующих периодически скандирует: «Зека геть!», «Украина превыше всего» и «Слава Украине! Героям слава!».
На доме, который расположен у первой линии баррикад с сожженной спецтехники, первый этаж которого недавно выгорел, появились плакаты, на которых сообщается, что в этом доме живут люди.
Также на сожженном мониторе возле стадиона «Динамо» появился плакат с надписью «Поляки в знак солидарности со свободной Украины».
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