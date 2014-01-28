В Администрации Президента проходит встреча Януковича с Фюле

В Администрации Президента началась встреча Президента Украины Виктора Януковича с еврокомиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во встрече также принимают участие глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Андрей Гончарук, глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев также прибудут специальная делегация Европарламента и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.