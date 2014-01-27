В АП началась встреча Януковича с лидерами оппозиции
19:10, 27 января 2014Политика
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Продолжается четвертый раунд переговоров.
Янукович встречается с оппозицией
В Администрации Президента началась встреча главы государства Виктора Януковича и участников рабочей группы по урегулированию политического кризиса с лидерами оппозиционных парламентских фракций.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, во встрече принимают участие первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов, министр юстиции Елена Лукаш, руководитель фракции партии «УДАР» Виталий Кличко, руководитель фракции «ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк, руководитель фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
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