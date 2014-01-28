В УДАРе считают, что в отставку должно уйти все правительство

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко", об этом сказал народный депутат от "Удара" Валерий Пацкан.

«Не надо довольствоваться заявлению одного Азарова. В отставку должно уйти вcе правительство», - сказал Пацкан.

По его словам, правительство должно отвечать в полном составе и должно быть проголосована отставка всего Кабмина.

Читайте такжеУ Кличко опасаются, что заявление Азарова об отставке может быть «трюком» «Окончательно украинский народ будет доволен тогда, когда Украина вернется к Конституции 2004 года, когда Украина снова станет парламентско-президентским государством. Верховная Рада должна принимать участие в утверждении министров и брать на себя часть ответственности за то правительство, которое будет управлять государством в сложный переходный период. Фракция «УДАР» не будет принимать участия в управлении правительством при Президенте Януковиче», - заявил Пацкан.