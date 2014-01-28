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Вопрос о введении чрезвычайного положения не рассматривается - Лукаш
09:52, 28 января 2014
Политика
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