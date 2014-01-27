Руслана заявила о возможном покушении на нее

18:43, 27 января 2014
Политика
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Певица считает, что ее жизни грозит опасность. 

Руслана считает, что на нее готовится покушение / REUTERS

Известная украинская певица, активистка Евромайдана Руслана Лыжичко заявляет, что ей угрожают покушением на жизнь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга в штабе национального сопротивления.

«Я хочу объявить о том, что уже два дня меня предупреждают о возможном покушении на меня и о том, что готовится провокация: якобы внутри Майдана на меня должны напасть ребята, которые меня или похитят, или побьют, или будут использовать оружие с разными последствиями для меня», - сказала Лыжичко.

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При этом она отметила, что поддерживает призывы о защите журналистов во время нынешних событий и взамен просит поддержать ее в связи с этой информацией.

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