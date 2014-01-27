Руслана заявила о возможном покушении на нее
Певица считает, что ее жизни грозит опасность.
Известная украинская певица, активистка Евромайдана Руслана Лыжичко заявляет, что ей угрожают покушением на жизнь.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга в штабе национального сопротивления.
«Я хочу объявить о том, что уже два дня меня предупреждают о возможном покушении на меня и о том, что готовится провокация: якобы внутри Майдана на меня должны напасть ребята, которые меня или похитят, или побьют, или будут использовать оружие с разными последствиями для меня», - сказала Лыжичко.
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При этом она отметила, что поддерживает призывы о защите журналистов во время нынешних событий и взамен просит поддержать ее в связи с этой информацией.