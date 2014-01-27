После зачистки в Черкассах милиция хочет забрать активистов из больницы

По Третьей городской больнице скорой помощи ходят правоохранители и хотят забрать около десяти активистов, которые обратились за медицинской помощью после ночных событий в центре Черкасс, сообщает местное издание Пресс-Центр.

Сейчас таких потенциальных заключенных около десяти человек.

Медики не уверены что смогут оставить пострадавших после 8.00.

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Напомним, сегодня ночью в Черкассы прибыли активисты Автомайдана. Люди пытались захватить здание Черкасской облгосадминистрации. Примерно через 10 минут после начала акции на площадь выбежали около 100 сотрудников милиции в полной боевой амуниции.

Активисты не оказывали сопротивления, а бросились к автомобилям. Милиционеры били дубинками по автомобилям, в которых активисты уехали.