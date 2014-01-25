В воздухе на Грушевского зафиксировано превышение вредных веществ в 2-4 раза - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба.

Содержание в отобранных пробах воздуха диоксида азота, углерода оксида и ангидрида сернистого превышал предельно допустимую концентрацию в соответствии с требованиями «Санитарных правил охраны атмосферного воздуха населенных мест (от загрязнения химическими и биологическими веществами)» в 2-4 раза.Министерства здравоохранения Украины.

«Экспертиза выявила, что превышение диоксида азота составляет 0,12 мг/м3, углерода оксида -7,4-7,5 мг/м3, ангидрида сернистого - 0,2 мг/м3. В связи с превышением в 2-4 раза показателей химических соединений, которые попадают в атмосферу при сжигании автомобильных шин, возникает повышенная опасность для человека», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что все перечисленные вещества вызывают онкологические заболевания и входят в список опасных токсинов Международной организации по исследованию рака и Агентства по охране окружающей среды США.

Напомним, начиная с 19 января на улице Грушевского в Киеве продолжается противостояние между активистами Евромайдана и сотрудниками силовых структур. Сотни людей ранены, есть убитые.

Чтобы не допустить наступления правоохранителей, активисты жгут автомобильные шины, создавая огненный кордон.