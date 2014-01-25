Янукович настроен на продолжение диалога с оппозицией
Президент Украины Виктор Янукович убежден в необходимости продолжения диалога между властью и оппозицией с целью разрешения политического кризиса
"Мы призывали и призываем сесть за стол переговоров для обсуждения позиций, нахождения компромиссов, которые крайне необходимы для того, чтобы остановить существующие сегодня процессы", - сказал Глава государства во время встречи с руководителями церквей и религиозных организаций.
Он рассказал о ходе переговоров с лидерами оппозиционных парламентских фракций. "Освобождаем захваченные государственные здания. Заканчиваем этот конфликт. Такое предложение мы подготовили вместе с оппозицией", - сказал Президент, добавив, что слова лидеров оппозиции после переговоров протестующие восприняли скептически.
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"Одна часть - мы знаем там внутреннюю ситуацию - восприняла нормально, другая часть - плохо. Радикалы восприняли плохо", - отметил Виктор Янукович.
Он назвал недопустимым захват административных зданий.
"В Черновицкой области захватили не жители области, а жители Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Приехали с дубинками, с битами. Зашли в дом, побили стекла, людей", - сказал Виктор Янукович.
Президент отметил, что сегодня будет "проводить антикризисный штаб. И, безусловно, с лидерами оппозиции будем продолжать диалог".
"Нам надо дальше искать выход из этой ситуации", - подчеркнул Глава государства.