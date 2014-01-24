Высший административный суд отказался признать противоправным голосование 16 января

Об этом сообщает пресс-служба ВАСУ.

«23 января 2014 Высший административный суд Украины принял постановление по иску гражданина N в Верховную Раду Украины о признании противоправными действия и бездеятельность, обязательство совершить определенные действия (дело №П/800/27/14, относительно обжалования принятия ВРУ 16 января с.г. ряда законов) ... Отказать истцу в открытии производства по административному делу по его иску в Верховную Раду Украины о признании противоправными действия и бездеятельность, обязательство совершить определенные действия», - сказано в решении.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из фракций Партии регионов и КПУ поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

Читайте такжеПринятые 16 января законы необходимо будет совершенствовать - КравчукВ частности, Верховная Рада приняла закон депутатов - регионалов Вадима Колесниченко и Владимира Олийныка "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и процессуальных законов о дополнительных мерах защиты безопасности граждан", который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, ужесточающий регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, позволяет Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм.

Как сообщает сайт ВАСУ, аналогичные иски подавали лидеры оппозиционных фракций и Николай Катеринчук. Все они были отклонены.