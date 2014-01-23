Двое студентов университета им. Карпенко-Карого - в СИЗО, четверо - под домашним арестом

Как сообщает «5 канал» судьи рассматривали дела до поздней ночи.

В результате - два месяца под домашним арестом проведут четыре задержанных - Вадим Ковалев, Андрей Котляр, Даниил Окулов и Юрий Хробуст. Еще двое - Александр Шкрабак и Андрей Иванюк - на время следствия останутся в СИЗО. Студентам инкриминируют участие в беспорядках в центре столицы, хотя задержали их в другом районе города - исключительно из-за одежды, выдавшей их как евромайдановцев . По обвинениям прокуратуры , ребятам грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

По словам представителя прокуратуры Оболонского района Киева Константина Дяденко, «пока эти лица подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 284 за активное участие в массовых беспорядках. Указанные лица принимали участие с применением опасных предметов, брусчатки, других опасных предметов. Указанные события произошли на улице Грушевского».

В то же время адвокат Хробуст Руслан Радецкий заявляет, что «показаний, никаких доказательств прокуратура не предоставила. Прокуратура ссылается на то, что у него была какая-то каска, там палка, но в рапорте четко указано, что указанное лицо направлялось на Нижний Вал и не принимало никакого участия в избиении милиционеров, бросании камней, брусчатки и прочее».

Народный депутат Украины Богдан Бенюк заявил, что, «оказывается, это дело шито белыми нитками. Посему и прокуратура сделала большую натяжку по этому делу, и мне кажется, что дело будет закрыто. И слава Богу, чтобы было так. И следователи не могут ни с чего доказательств взять, и поэтому все разваливается».

Как сообшал УНИАН, семерых студентов университета им. Карпенко-Карого задержали 20 января около 5 часов утра и доставили в Днепровский райотдел милиции. Студенты - актеры, режиссеры, дикторы. Сначала правоохранители вообще отрицали их присутствие там. Однако после того, как у отделения собрались студенты, одного из задержанных - Остапа Вакулюка - выпустили , пообещав вскоре выпустить еще шестерых. Однако поздно вечером 20 января стало известно, что остальных студентов перевели в СИЗО.

Перед этим одному из студентов снова вызвали скорую помощь, так как при задержании ему нанесли травмы силовики, впрочем, медиков к задержанному так и не допустили. Адвокат Вакулюка говорит, что студентов допрашивают по делу о массовых беспорядках, задержали их на Подоле после того, как те возвращались с Майдана Незалежности. В беспорядках, по данным коллег и адвокатов, студенты не участвовали.