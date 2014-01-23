Дом на Грушевского подожгли беркутовцы – депутат
02:45, 23 января 2014Политика
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Дом на улице Грушевского, который тушили спасатели и правоохранители, подожгли беркутовцы.
Дом на Грушевского подожгли беркутовцы – депутат / REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от оппозиции Александр Бригинец.
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"На условиях анонимности мне сообщили следующую информацию: спецподразделения намеренно подожгли дом на Грушевского, для того, чтобы подогнать пожарки и потушить ними колеса, которые горят и уменьшают обзор поля атаки. Не впервые власть сама устраивает теракты. Напомню, Гитлер поджег Рейхстаг и т.д.", - заявил он.
В МВД Украины заявляют, что в причиной пожара стали автопокрышки, которые жгут протестующие.
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