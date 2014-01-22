Оппозиция дала Януковичу сутки для остановки кровопролития

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк во время выступления на вече на Майдане Независимости.

Он отметил, что сейчас есть два пути: первый из которых - "остановка кровопролития, ответственность всех, кто убивал людей и сохранение жизни каждого человека, который есть на этом Майдане, и который есть в Украине".

"На этот путь у нас осталось 24 часа, - подчеркнул Яценюк. Он подчеркнул, что "если этого пути не будет, то скажу о себя - я с позором жить не буду, завтра пойдем вместе вперед. Если пуля - в лоб, то пуля - в лоб, но честно, справедливо и смело", - отметил Яценюк.

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Он также добавил, что "сегодня защищаем Майдан", и подчеркнул, что "сделает все для того, чтобы каждый человек в Украине сохранил свою жизнь, чтобы Украина сохранилась как единое государство".

Яценюк также подчеркнул: "У Виктора Януковича осталось 24 часа, принимайте решение. Я решение принял».