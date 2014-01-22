10 активистов Евромайдана уже арестовали, готовится арест еще 16 человек

18:53, 22 января 2014
Политика
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Суд арестовал 10 подозреваемых в массовых беспорядках на Грушевского, на его рассмотрение внесено ходатайство об аресте еще 16 подозреваемых

Суд арестовал 10 активистов Евромайдана / Reuters

Районными судами Киева по ходатайству следователей и прокуратуры первым десяти подозреваемым в массовых беспорядках, начавшихся 19 января на ул. Грушевского, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.     

Также внесено ходатайство об избрании меры пресечения еще 16 подозреваемым.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"По материалам следствия, все эти лица принимали непосредственное участие в массовых беспорядках возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и сопротивлением представителям власти", - подчеркнули в прокуратуре.

Также в сообщении отмечается, что эти действия правонарушители совершали с применением оружия, бейсбольных бит, бордюрных камней и "коктейлей Молотова", подвергая при этом опасности жизнь людей.

Задержания активистов произошло в рамках расследования уголовного дела, открытого по ст. 294 УК (Массовые беспорядки).

Отметим, что в настоящее время 29 человек подозреваются в совершении массовых беспорядков в центре столицы.

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