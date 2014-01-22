Баррозу шокирован событиями в Киеве и призывает власти к "настоящему диалогу"
14:51, 22 января 2014Политика
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Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Бароззу заявил о шоке от последних событий в Киеве и призвал обе стороны к диалогу
События в Киеве шокировали Баррозу
«Мы осуждаем последнее применение силы и насилия и призываем обе стороны к сдержанности, чтобы начать шаги, которые помогли бы деэскалации ситуации. Я хотел бы четко подчеркнуть ответственность украинской власти, чтобы она прибегла к действиям для преодоления кризиса и начала настоящий диалог с оппозицией о путях выхода из кризиса», - сказал Президент Европейской комиссии.
Он также добавил, что Европейский Союз «также изучает возможные действия со стороны ЕС и последствия для наших отношений с Украиной».
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