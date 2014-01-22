Протестующие на Майдане со щитами и дубинками готовятся отразить штурм "Беркута"

Об этом сообщает Еспресо.tv.

Протестующие со щитами и дубинками выстроились перед Майданом Независимости в ожидании штурма

По его словам, в рядах защитников Майдана очень много людей. Также большое количество людей стоят на баррикадах.

Также большое количество людей сконцентрированы на Европейской площади. Все ждут наступление крупных сил «Беркута».