Протестующие на Майдане со щитами и дубинками готовятся отразить штурм "Беркута"
14:08, 22 января 2014Политика
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Протестующие со щитами и дубинками выстроились перед Майданом Независимости в ожидании штурма.
"Беркут" бьет протестующих
Об этом сообщает Еспресо.tv.
Протестующие со щитами и дубинками выстроились перед Майданом Независимости в ожидании штурма
По его словам, в рядах защитников Майдана очень много людей. Также большое количество людей стоят на баррикадах.
Также большое количество людей сконцентрированы на Европейской площади. Все ждут наступление крупных сил «Беркута».
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