В результате событий на Грушевского пострадали 167 работников милиции - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

У потерпевших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, колото-резаные раны и отравление неизвестными веществами, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на ул. Грушевского с 19 января продолжаются столкновения митингующих со стражами порядка.