В результате событий на Грушевского пострадали 167 работников милиции - МВД

11:57, 22 января 2014
Политика
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После событий на улице Грушевского в Киеве за медицинской помощью уже обратились 167 работников правоохранительных органов. 84 из них госпитализированы.

Работники правоохранительных органов пытаются потушить на себе огонь / mvs.gov.ua

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

У потерпевших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги, колото-резаные раны и отравление неизвестными веществами, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на ул. Грушевского с 19 января продолжаются столкновения митингующих со стражами порядка.

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