"Беркут" начал разбирать баррикады на Грушевского

08:13, 22 января 2014
Политика
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На улице Грешевского, где с 19 января продолжались противостояние активистов и правоохранителей,  сотрудники спецподразделения "Беркут" разбирают баррикады, построенные активистами. 

Об этом говорится в сообщении  ЕвроМайдан в соцсети Twitter.

"8:00. На Грушевского Беркут пошел в атаку. Начал разбирать баррикаду", - сказано в сообщении. 

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