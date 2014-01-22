"Беркут" начал разбирать баррикады на Грушевского
08:13, 22 января 2014Политика
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На улице Грешевского, где с 19 января продолжались противостояние активистов и правоохранителей, сотрудники спецподразделения "Беркут" разбирают баррикады, построенные активистами.
"Беркут" разбирает баррикады на Грушевского
Об этом говорится в сообщении ЕвроМайдан в соцсети Twitter.
"8:00. На Грушевского Беркут пошел в атаку. Начал разбирать баррикаду", - сказано в сообщении.
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