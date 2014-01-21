В УДАРе предупредили самоуверенную власть о "большой беде"

Об этом в эфире телеканала TВi заявил народный депутат от УДАРа Ростислав Павленко, пишет Gazeta.ua.

По его убеждению, попытки применить силовой метод или игнорировать требования граждан закончатся трагедией для действующей власти.

"Сейчас в руках власти вся ответственность за то, что дальше произойдет со страной. Будет попытка игнорировать или силового подавления - это кончится большой бедой, потому что на каждый такой шаг общество будет еще более сильным шагом", - предупредил Павленко.

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Парламентарий напомнил, что в результате действий властей против Майдана количество протестующих каждый раз только возростало.

"Избили детей - вышли родители в количестве до 1 млн человек. Была попытка побить людей под судом - вышло несколько сот тысяч людей на Майдан", - отметил он.

По его словам, самоуверенность власти, ее ложное чувство безнаказанности и абсолютное непонимание граждан могут привести к трагическим последствиям.

"Уровень поддержки органов внутренних дел составляет менее 1%. Сейчас наихудшее отношение власти к правам граждан. У нее нет понимания, что она является лишь наемным работником у граждан, а не хозяином", - подчеркнул Павленко.

Вместе с тем он считает, что у власть имущих еще есть немного времени, чтобы опомниться.

"Будем надеяться, что не будет принято решение о силовом варианте, потому что это закончится тем, что миллионы выйдут на улицу. И будем надеяться, что не будет продолжаться попытка игнорировать людей, потому что тогда также заговорит улица", - резюмировал Павленко.