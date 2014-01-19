Митингующие бросили несколько раз в сторону милиции коктейль Молотова

Митингующие на улице Грушевского в центре Киева, где не утихают стычки с правоохранителями, бросили несколько раз в сторону милицейского кордона, что преграждает улицу, коктейль Молотова

Как передает корреспондент УНИАН, в ответ милиция задействовала светошумовые гранаты. В правоохранителей из толпы протестующих непрерывно летят камни.

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