Вече приняло резолюцию о создании народного правительства в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, текст резолюции зачитал со сцены Майдана народный депутат Александр Турчинов.

В частности, как отметил он, народ Украины не признает законы, которые были приняты 16 января как юридически никчемные и нарушающие Конституцию и права людей.

Также начинается образование народного совета, в который войдут оппозиционные народные депутаты и внефракционные депутаты, поддерживающие демократическое развитие Украины.

Этому народному совету будет поручено формирование народного правительства, состав которого будет утвержден на Майдане. Также планируется провести всенародное выражение недоверия Президенту Украины Виктору Януковичу и его дальнейшую отставку, а также выразить недоверие тем депутатам, которые голосовали 16 января за антиконституционные законы.

В то же время, резолюция предусматривает возвращение к Конституции Украины, которая была утверждена с изменениями в 2004 году. Для этого предусматривается образование конституционного собрания по внесению изменений в Конституцию, которые бы отображали действительные стремления народа.

Также резолюция предусматривает проведение демократических выборов Киевского городского председателя и депутатов Киевского городского совета.

Вместе с тем, планируется обратиться в органы местного самоуправления о создании органов муниципальной милиции и органов народной самообороны для охраны правопорядка и борьбы с преступностью, обеспечения гражданам честного волеизъявления при проведении прозрачных выборов.

Также резолюция предусматривает освобождение и проведение полной реабилитации политических узников, в том числе Юлии Тимошенко.