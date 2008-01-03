Яценюк считает, что Тимошенко не сможет работать в белых перчатках

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что правительству придется принимать непопулярные решения для осуществления глубинных реформ.

Такое мнение он высказал в интервью газете “Україна молода” от 3 января. “Скажу откровенно: правительство не сможет быть в белых перчатках”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, если нынешний Кабинет министров хочет стать правительством реформаторов, то у него «не выйдет быть хрустально чистым и стерильным”.

Спикер пояснил это тем, что те, кто у власти, должны брать на себя ответственность. “Непопулярную, сложную ответственность, которую, вероятно, не будет поддерживать в том числе и их электорат, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Но которая позволит стране развиваться - через год, два, три. А работать «сегодня на сегодня» - это не правительство, а пиар–кампания”, - отметил А.ЯЦЕНЮК.