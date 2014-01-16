Завтра состоится общее собрание всех оппозиционных депутатов - Тягнибок

Завтра состоится общее собрание народных депутатов от всех оппозиционных фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на Евромайдане лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок.

"Завтра мы собираем общее собрание всех трех оппозиционных фракций и будем принимать соответствующие решения", - сказал он.

При этом лидер ВО «Свобода» не уточнил, когда и где это собрание состоятся.

Вместе с тем Тягнибок отметил: "Нам Майданом надо апеллировать к мировому сообществу".

Также он напомнил, что в воскресенье, 19 декабря, на праздник Крещения на Майдане состоится вече.

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Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу Верховной Рады.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Таким образом, было принято ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.

После этого председатель Верховной Рады Владимир Рыбак закрыл третью сессию Верховной Рады Украины седьмого созыва.