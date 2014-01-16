Украинские биатлонистки не попали в 20-ку сильнейших спринтерской гонки этапа Кубка мира
В итальянском Антхольце стартовал заключительный предолимпийский этап Кубка мира, где в женской спринтерской гонке украинки не сумели попасть в число 20-ти лучших.
Об этом сообщает официальный сайт Междунарожного союза биатлонистов.
Украинки прибыли в Антхольц вторым составом, так как первая команда уже начала непосредственную подготовку к Олимпиаде во внесоревновательном режиме. Практически все остальные команды-лидеры выставили сильнейший состав, дав своим лучшим спортсменкам лишний раз испытать себя в условиях гонки.
В итоге, лучшая из украинок - Наталья Бурдыга - заняла лишь 24-е место, допустив один промах на огневом рубеже в стрельбе из положения стоя и отстав от победительницы более чем на 1 минуту. На 42-м месте финишировала Инна Супрун, на 62-м - Ирина Вавринец, на 79-м - Яна Бондарь и на 91-м - Мария Панфилова.
Победительницей гонки стала француженка Анаис Бесконд, следом за ней финишировали немка Андреа Хенкель и Дарья Домрачева из Беларуси.
Как сообщал УНИАН, в рамках этапа Кубка мира по биатлону также состоятся мужская спринтерская гонка, гонки преследования и эстафеты.