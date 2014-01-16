Рада разрешила блокировать доступ к интернету

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение без обсуждения, поднятием рук проголосовали 235 народных депутатов 226 необходимых для принятия решения.

Соответствующий законопроект был инициирован депутатом-регионалом Вадимом Колесниченко 14 января текущего года.

«Решение об ограничении доступа абонентов операторов телекоммуникаций к ресурсам сети Интернет… принимается на основании заключения эксперта о принадлежности информации к такой, распространение которой противоречит закону», - сказано в тексте документа.

Согласно закону, НКРСИ получила право обязать интернет-провайдеров ограничивать доступ своих абонентов к сайтам всемирной сети, через которые осуществляется распространение информации, противоречащей принятому закону, или через которые осуществляется деятельность информагентств без государственной регистрации.

Невыполнение требований НКРСИ влечет наложение штрафа на телеком-операторов от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов.

Кроме того, операторы телекоммуникаций и интернет-провайдеры будут обязаны за собственные средства закупать и устанавливать оборудование для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивать функционирование этих технических средств и способствовать проведению оперативно-розыскных мероприятий.

Также телеком-операторы и провайдеры должны будут проводить лицензирование услуг доступа к сети интернет.

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Как сообщал ранее УНИАН, в декабре 2013 года члены Общественного совета по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) обратились к властям с требованием обеспечить свободный доступ граждан к интернету и отменить чрезмерное лицензирование рынка телекоммуникаций.

При этом представители сферы ИКТ подчеркнули, что необходимо прекратить внедрение дополнительных налогов и сборов в сфере информационных технологий и прекратить попытки регулирования интернет-рынка.