Томбинский выразил обеспокоенность по поводу сегодняшних событий в ВР

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЕС в Украине.

«Я обеспокоен тем, каким способом сегодня в парламенте были проголосованы некоторые законы. Нормы следует принимать с соблюдением соответствующих процедур. В противном случае доверие к демократическим институтам и правовой системе оказывается под угрозой», - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 14 января блокируют работу ВР.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Голоса «за» оглашал председатель Счетной комиссии, депутат от Партии регионов Владимир Олейник. Он буквально через несколько секунд после голосования называл количество парламентариев, которые якобы проголосовали за закон.

Позже лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что все депутаты, которые голосовали поднятием рук, подтвердят свои голоса персональными подписями.

Он подчеркнул, что подтверждение подписями будет сделано для того, чтобы не возникало никаких вопросов о недостаточном количестве голосов для принятия решений.