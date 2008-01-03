Украинские журналисты назвали событие 2007 года
Опрос Института политики
Подавляющее количество украинских журналистов считают главным событием минувшего года проведение досрочных парламентских выборов.
Об этом свидетельствует опрос Института политики, результаты которого переданы агентству УНИАН.
В частности, 74,5% опрошенных событием 2007 года назвали проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, 16,3% - назначение правительства Юлии ТИМОШЕНКО, и 5,4% - отставку правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.
При этом большинство опрошенных - 74,5% - политиком 2007 года считают Ю.ТИМОШЕНКО, 7,2% - Виктора ЮЩЕНКО и 7,2% - Владимира ЛИТВИНА.
Подавляющее количество респондентов - 47,2% - самой большой трагедией прошлого года назвали аварию на донецкой шахте им. Засядько, 32,7% - взрыв газа в жилом доме в Днепропетровске, и 25,4% - "нефтяное” загрязнение Черного и Азовского морей.
Самыми яркими благотворительными акциями в прошлом году журналисты считают „Детскую больницу будущего” - 47,2% опрошенных, „АнтиСПИД” - 27,2% и „Подари частицу сердца” - 10,9%. При этом, лучшими просветительскими акциями 2007 года названы акции „7 чудес Украины” - 52,7% голосов респондентов, „Зажги свечу” (75-я годовщина Голодомора) - 34,5% и Год украинской книги - 7,2%.
Кроме того, 63,6% опрошенных считают, что лучшей общественно-политической телепрограммой года была „Свобода Савика Шустера” (телеканал “Интер”), 18,1% - “Свобода слова” (ICTV), 16,3% - „Я так думаю” („1+1”).
Подавляющее количество представителей СМИ убеждены, что 2008 год должен быть Годом политической и экономической стабильности. В частности, так считают 67,2% респондентов. В то же время 16,3% убеждены, что этот год должен быть Годом развития внутреннего туризма, а 5,4% - национального усыновления.
Опрос был проведен Институтом политики 25-27 декабря 2007 года среди политических обозревателей и журналистов ведущих СМИ по итогам 2007 года.
Методом анкетирования было опрошено 55 журналистов из таких медиа:
- телевидение: „Интер”, „ICTV”, „СТБ”, „Первый национальный канал”, „Новый канал”, „5 канал”, „Канал 24”, ТРК „Эра” и др;
- радио: „Русское радио Украина”, „УР-1” и др;
- пресса: „Сегодня”, „Комсомольская правда в Украине”, „Украина молода”, „Столичные новости”, „Газета по-киевски”, „Голос України”, „Газета 24”, „Інвест-газета”, „15 минут”, „Блик” и др.;
- информационные агентства и интернет-издания: УНИАН, „Интерфакс-Украина”, „ЛигаБизнесИнформ”, „Украинские новости”, „Укринформ”, „ForUm”, „РБК-Украина”, „Главред”, „Обозреватель” и др.