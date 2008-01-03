Украинские журналисты назвали событие 2007 года

Подавляющее количество украинских журналистов считают главным событием минувшего года проведение досрочных парламентских выборов.

Об этом свидетельствует опрос Института политики, результаты которого переданы агентству УНИАН.

В частности, 74,5% опрошенных событием 2007 года назвали проведение внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, 16,3% - назначение правительства Юлии ТИМОШЕНКО, и 5,4% - отставку правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.

При этом большинство опрошенных - 74,5% - политиком 2007 года считают Ю.ТИМОШЕНКО, 7,2% - Виктора ЮЩЕНКО и 7,2% - Владимира ЛИТВИНА.

Подавляющее количество респондентов - 47,2% - самой большой трагедией прошлого года назвали аварию на донецкой шахте им. Засядько, 32,7% - взрыв газа в жилом доме в Днепропетровске, и 25,4% - "нефтяное” загрязнение Черного и Азовского морей.

Самыми яркими благотворительными акциями в прошлом году журналисты считают „Детскую больницу будущего” - 47,2% опрошенных, „АнтиСПИД” - 27,2% и „Подари частицу сердца” - 10,9%. При этом, лучшими просветительскими акциями 2007 года названы акции „7 чудес Украины” - 52,7% голосов респондентов, „Зажги свечу” (75-я годовщина Голодомора) - 34,5% и Год украинской книги - 7,2%.

Кроме того, 63,6% опрошенных считают, что лучшей общественно-политической телепрограммой года была „Свобода Савика Шустера” (телеканал “Интер”), 18,1% - “Свобода слова” (ICTV), 16,3% - „Я так думаю” („1+1”).

Подавляющее количество представителей СМИ убеждены, что 2008 год должен быть Годом политической и экономической стабильности. В частности, так считают 67,2% респондентов. В то же время 16,3% убеждены, что этот год должен быть Годом развития внутреннего туризма, а 5,4% - национального усыновления.

Опрос был проведен Институтом политики 25-27 декабря 2007 года среди политических обозревателей и журналистов ведущих СМИ по итогам 2007 года.

Методом анкетирования было опрошено 55 журналистов из таких медиа:

- телевидение: „Интер”, „ICTV”, „СТБ”, „Первый национальный канал”, „Новый канал”, „5 канал”, „Канал 24”, ТРК „Эра” и др;

- радио: „Русское радио Украина”, „УР-1” и др;

- пресса: „Сегодня”, „Комсомольская правда в Украине”, „Украина молода”, „Столичные новости”, „Газета по-киевски”, „Голос України”, „Газета 24”, „Інвест-газета”, „15 минут”, „Блик” и др.;

- информационные агентства и интернет-издания: УНИАН, „Интерфакс-Украина”, „ЛигаБизнесИнформ”, „Украинские новости”, „Укринформ”, „ForUm”, „РБК-Украина”, „Главред”, „Обозреватель” и др.