Криворожский Евромайдан предложил мэру демонтировать все памятники Ленину в городе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Криворожского Евромайдана.

По данным пресс-службы, 14 января участники Евромайдана передали соответствующее обращение Криворожскому городскому голове Вилкулу. Инициатором обращения выступила местная организация ВО «Свобода».

В переданном обращении отмечается, что за памятниками Ленину в Кривом Роге никто не ухаживает, они не нужны и только провоцируют людей».

По данным городского совета Кривого Рога, в разных районах города установлено 9 памятников Ленину. Восемь из них находятся на балансе коммунального предприятия горсовета, один памятник находится перед проходной меткомбината "АрселорМиттал Кривой Рог".

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе вблизи железнодорожной станции Кривой Рог-Западный нашли обезглавленный бюст Ленина. В отделе связей с общественностью управления МВД на Приднепровской железной дороге заявили, что памятник был изготовлен из сыпучих материалов более 60 лет тому назад и мог саморазрушиться.

В начале декабря в Одессе от памятника Ленину, который установлен на бетонном постаменте, была отбита верхняя часть почти до пояса. 5 января в районном центре Березовка Одесской области неизвестные облили краской памятник Ленину.

6 января в Бердичеве ночью неизвестные также снесли памятник Ленину, установленный на территории школы.