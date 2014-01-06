В Одесской области неизвестные облили краской памятник Ленину

09:54, 06 января 2014
Общество
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В районном центре Березовка Одесской области 5 января неизвестные облили краской памятник Ленину.

Памятник Ленину облили черной краской / Фото: poltava.pl.ua

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД в Одесской области, сообщение о порче монумента поступило в милицию из горсовета Березовки.

«Злоумышленники облили памятник, установленный на территории местного парка, черной краской. Данной скульптуре – около полувека», - сказал собеседник агентства.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Разыскиваются подозреваемые.

Как сообщал УНИАН, 4 января в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что Николаевском районе области на территории Андреево-Ивановского сельсовета в ночь на 4 января неизвестные разбили памятник Ленину, но 5 января в отделе заявили, что, по предварительным данным, данное гипсовое изваяние развалилось само по себе.

В начале декабря 2013 года в районном центре Котовск Одесской области неизвестные разбили памятник Ленину, установленный возле клуба железнодорожников.

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