В Одесской области неизвестные облили краской памятник Ленину

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД в Одесской области, сообщение о порче монумента поступило в милицию из горсовета Березовки.

«Злоумышленники облили памятник, установленный на территории местного парка, черной краской. Данной скульптуре – около полувека», - сказал собеседник агентства.

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По данному факту начато уголовное производство по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Разыскиваются подозреваемые.

Как сообщал УНИАН, 4 января в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что Николаевском районе области на территории Андреево-Ивановского сельсовета в ночь на 4 января неизвестные разбили памятник Ленину, но 5 января в отделе заявили, что, по предварительным данным, данное гипсовое изваяние развалилось само по себе.

В начале декабря 2013 года в районном центре Котовск Одесской области неизвестные разбили памятник Ленину, установленный возле клуба железнодорожников.