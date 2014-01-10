Власенко продолжит дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах

Печерский районный суд Киева продлил еще на два месяца избранное ранее судом обязательство Сергею Власенко дважды в неделю отмечаться в правоохранительных органах и выезжать за пределы Киева исключительно по вопросам, связанным с защитой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня приняла коллегия судей Печерского райсуда во главе с судьей Олегом Белоцерковцем, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, Власенко подозревают в неоднократном применении физических насильственных действий в отношении экс-жены Наталии Окунской. Генпрокуратура обвиняет Власенко в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 1 ст. 126 (побои и истязание) Уголовного кодекса Украины.

12 ноября 2013 года Печерский райсуд избрал Власенко меру пресечения в виде залога в сумме 22 тыс. 940 грн. По решению суда Власенко обязан на протяжении двух месяцев по понедельникам и четвергам с 9.00 до 11.00 прибывать в Главное следственное управление Генпрокуратуры и отмечаться.

Также суд обязал Власенко с целью предотвращения уклонения от сотрудничества со следствием сдать следователю Генпрокуратуры на хранение свой загранпаспорт и другие документы, которые могут предоставить ему возможность выехать за границу. Суд запретил Власенко покидать территорию Киева, за исключением выезда в Харьков для выполнения им функций защитника Тимошенко.

Сам Власенко заявляет, что никогда не применял силы в отношении Окунской. Он называет обвинение абсурдным и считает, что уголовное преследование - это попытка лишить Тимошенко права на полноценную защиту.