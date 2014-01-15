Тимошенко об избиении Луценко: Юра, ты нужен Майдану

Об этом говорится в заявлении Тимошенко, размещенном на ее сайте.

«Несколько дней тому назад "Беркут" по-зверски избил Юрия Луценко. По известным причинам я не могла отреагировать сразу, однако за эти несколько дней страна в очередной раз увидела подлинное лицо действующей власти», - отметила Тимошенко, подчеркнув, что «это и руководители МВД, которые еще вчера говорили, что они Юрия не били, а сегодня появилось видео его избиения. Это и врачи, которые в угоду власти готовы подделывать медицинские заключения и нарушать клятву Гиппократа. Это и прокуроры, которые готовы еще долго не искать виновных в избиении Юрия Луценко и других, но готовы ежедневно фальсифицировать дела против тех, кто имеет мужество выступать против этого режима, против Януковича».

Тимошенко снова призвала оппозицию к активным действиям.

«Я еще раз призываю вас – действуйте! В противном случае будут действовать они», - подчеркнула она.

Тимошенко также пожелала Луценко скорейшего выздоровления, отметив: «Юра, ты нужен Майдану!».

Как сообщалось, 10 января под зданием Киево-Святошинского суда после вынесения приговора так называемым "васильковским террористам" произошли столкновения между протестующими и бойцами "Беркута", в ходе которых пострадал Луценко.

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Экс-министру разбили голову. Как сообщила жена Луценко, у экс-министра диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

Прокуратура Киева по факту избиения Луценко открыла уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.

В то же время в МВД отрицают, что работники правоохранительных органов били Луценко 10 января.