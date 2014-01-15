Свободовец обвинил Гриценко в "троллинге" оппозиции

Об этом в эфире TBi заявил народный депутат от фракции ВО "Свобода" Андрей Ильенко, пишет Gazeta.ua.

"На Майдане и в тех событиях, которые происходили и происходят, роль Анатолия Гриценко была исключительно в том, что он в интернете (и не только в интернете) постоянно занимался троллингом оппозиции. Эта ситуация должна была рано или поздно дойти до предела, и, собственно, она пришла. К сожалению. Очень неприятно, когда возникают подобные ситуации. Если Анатолию Гриценко что-то не нравится - не нравится, как Майдан организуется, - то он должен был бы собственным примером показать, как это надо делать", - сказал "свободовец".

По теме: Гриценко: люди Яценюка прослушивали "Беркут" и могли знать о планах разгона Майдана 30 ноября

Напомним, сегодня Анатолий Гриценко вышел из фракции ВО "Батьківщина", однако мандат составлять отказывается.