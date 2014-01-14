Проект госбюджета-2014 нельзя назвать ни бюджетом развития, ни социальным – эксперты

Как отметила народный депутат Украины от фракции «Батькивщина», член бюджетного комитета Верховной Рады Татьяна Слюз, бюджет 2014 года по проекту, представленному на рассмотрение депутатов 19 декабря, нельзя назвать ни социальным бюджетом, ни бюджетом развития.

«С 2009 года доходы общего и специального фонда госбюджета выросли на 64%. При этом расходы на образование – всего на 35%, Минобороны - на 25%. В то же время, расходы на содержание Генеральной прокуратуры выросли в 3,3 раза, судебной ветки власти - на 200%», - сказала она.

Также, по словам Татьяны Слюз, финансирование по возмещению ущерба по судебным решениям снижено в 2 раза, по выполнению решений судов, гарантированных государством (в том числе, относительно чернобыльцев и афганцев) - в 2 раза, по обеспечению исполнения решений зарубежных органов юрисдикции (в первую очередь, это Европейский суд) - на треть.

Народный депутат отметила, что заявления о том, что блокирование оппозицией принятия закона о госбюджете парализует выплаты по социально защищенным статьям бюджета, не соответствует действительности.

«Статья 41 Бюджетного кодекса четко предусматривает, что все защищенные статьи будут финансироваться на уровне декабря», - пояснила она и отметила, что оппозиция блокирует принятие законопроекта, поскольку необходимо его подробно рассмотреть и урегулировать все коллизии. В то же время, по ее словам, правительство спешит принять законопроект, поскольку без утверждения бюджета нет возможности выдавать гарантии и привлекать заимствования в размере, превышающем их погашение.

Присутствующий на пресс-конференции народный депутат Украины Андрей Павловский согласился, что проект госбюджета на 2014 год нельзя назвать социальным. «Базовым социальным показателем является прожиточный минимум. Он искусственно занижен, не соответствует физическому минимуму для выживания», - сказал депутат. По его словам, методика расчета прожиточного минимума не пересматривалась с 2004 года, а это необходимо делать ежегодно.

Павловский полагает, что в законопроекте занижены все соцстандарты. «Минимальная зарплата на уровне 1 218 грн, что это за деньги? Попытались бы наши руководители прожить на этот минимум», - сказал он.

Депутат также отметил, что оппозиция внесла более 2 тыс. поправок к проекту госбюжета, предусматривающих сокращение расходов на содержание органов власти и силовых структур в пользу социально не защищенных слоев населения.

Присутствующий на пресс-конференции председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец отметил, что проблемы госбюджета 2014 года почувствует на себе целый ряд граждан. «В 2013 году недовыполнен бюджет почти на 30 млрд грн ... Если не работает экономика Украины, бюджет не будет наполняться. Если основной посыл при формировании бюджета делается на заимствования, то рано или поздно эти заимствования заканчиваются», - пояснил он. По словам Волынца, не смотря на то, что 2014 год - предвыборный, попытки сделать бюджет социальным провалились, учитывая уровень минимальной зарплаты и то, что его повышение предусмотрено дважды в год.

Также он рассказал о плачевном состоянии угольной отрасли, нуждающейся в значительных капиталовложениях, которые проектом госбюджета не предусмотрены. «Или власть услышит наше предупреждение и заложит средства на реструктуризацию и на капитальное строительство в угольной отрасли, или будет остановка отрасли», - подчеркнул Волынец.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

Депутаты от оппозиции блокируют работу парламента, не давая рассмотреть проект госбюджета.

В то же время, депутаты от Партии регионов допускают, что принятие проекта бюджета на 2014 год может пройти без обсуждения в случае, если работа парламента будет и далее заблокирована.