16 января Рада попробует принять бюджет-2014 (исправленная)

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 351 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В соответствии с постановлением, представление проекта закона о государственном бюджете на 2014 год в Верховной Раде Украины состоится сегодня, 19 декабря.

Согласно постановлению, рассмотрение проекта закона народными депутатами, формирование предложений к проекту закона и представление их Комитету по вопросам бюджета - не позже 8 января 2014 года (предложения, которые поступят после 8 января 2014 года, Комитетом по вопросам бюджета не рассматриваются);

подготовка Комитетом по вопросам бюджета с участием уполномоченных представителей Кабинета Министров Украины предложений к проекту закона и представление таких предложений на рассмотрение Верховной Рады до 10 часа 16 января 2014 года;

рассмотрение проекта закона с предложениями Комитета по вопросам бюджета и принятие его в целом 16 января 2014 года.

Напомним, в проекте бюджета-2014 заложена инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП на 3%.