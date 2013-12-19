16 января Рада попробует принять бюджет-2014 (исправленная)
Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 246 из 351 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.
В соответствии с постановлением, представление проекта закона о государственном бюджете на 2014 год в Верховной Раде Украины состоится сегодня, 19 декабря.
Согласно постановлению, рассмотрение проекта закона народными депутатами, формирование предложений к проекту закона и представление их Комитету по вопросам бюджета - не позже 8 января 2014 года (предложения, которые поступят после 8 января 2014 года, Комитетом по вопросам бюджета не рассматриваются);
подготовка Комитетом по вопросам бюджета с участием уполномоченных представителей Кабинета Министров Украины предложений к проекту закона и представление таких предложений на рассмотрение Верховной Рады до 10 часа 16 января 2014 года;
рассмотрение проекта закона с предложениями Комитета по вопросам бюджета и принятие его в целом 16 января 2014 года.
Напомним, в проекте бюджета-2014 заложена инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП на 3%.