Оппозиция заблокировала трибуну парламента

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находится около 10 народных депутатов.

В частности, депутаты от “Батькивщины” Николай Княжицкий и Сергей Пашинский.

В то же время депутаты от “Свободы” проводят совещание со своим лидером Олегом Тягнибоком возле своих рабочих мест.

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В целом в сессионном зале находится не более 100 народных депутатов.

Заседание должно начаться в 10.00.