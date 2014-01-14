Оппозиция заблокировала трибуну парламента
09:49, 14 января 2014Политика
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За полчаса до начала первого в этом году пленарного заседания Верховной Рады Украины президиум и трибуна уже заблокированы оппозицией
Оппозиция блокирует трибуну
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас там находится около 10 народных депутатов.
В частности, депутаты от “Батькивщины” Николай Княжицкий и Сергей Пашинский.
В то же время депутаты от “Свободы” проводят совещание со своим лидером Олегом Тягнибоком возле своих рабочих мест.
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В целом в сессионном зале находится не более 100 народных депутатов.
Заседание должно начаться в 10.00.
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