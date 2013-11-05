Депутаты от "Батькивщины" пришли в ВР в футболках с изображением Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, на одежде у части депутатов есть надпись: “Україні - волю!”, на футболках других депутатов - “Юлі - волю!”.

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Депутаты от “УДАРа” традиционно пришли в парламент в свитерах с надписью “Україна - це Європа”.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Юлия Тимошенко призвала оппозицию поддержать законопроект Лабунской, а проект лидеров трех оппозиционных фракций отозвать из ВР.