Луценко отправили в реанимацию

Об этом сообщила "Сегодня" пресс-секретарь политика Лариса Сарган.

Также она рассказала о травмах, полученных оппозиционером. "Три подкожные гематомы на голове. Закрытая черепно-мозговая травма. Шов наложен 3 см. Луценко терял частично сознание. Сейчас в более-менее трезвом состоянии. В реанимации. По словам Ирины Луценко, ударов по голове было около 10!" - отметила Сарган.

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"Попросил не мстить за него. Принимать взвешенные решения", - добавила она.

По словам очевидцев, Луценко получил удар дубинкой по голове, когда пытался защитить свою жену Ирину. Ей якобы первой досталось от спецназовцев после того, как активисты Автомайдана начали раскачивать автобус с "Беркутом".

Напомним, в пятницу, 10 января, Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам "васильковского дела" – по шесть лет заключения.

После оглашения приговора активисты, которые митинговали на улице, заблокировали выезды из двора суда, чтобы не дать увезти осужденных. Под судом произошла драка между митингующими и "Беркутом", в ходе которой сильно пострадало несколько активистов и журналистов, а также народные депутаты Эдуард Леонов и Юрий Бублик.

Автомобили участников Автомайдана в знак протеста заблокировали автобусы "беркутовцев" на проспекте Победы.

Во время противостояния вспыхнула драка, в которой был избит Юрий Луценко и еще несколько человек.

Активисты продолжили блокаду "Беркута" и разрешили бойцам пройти в помещение Святошинского РОВД лишь после того, как они показали лица и были сфотографированы.