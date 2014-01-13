Прокуратура Киева допросила 45 человек о событиях 10 января

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следователями прокуратуры в ходе уголовного производства уже допрошены 45 человек среди которых свидетели, потерпевшие, правоохранители и медики

Кроме того, сообщается, что Юрий и Иринко Луценко только сегодня согласились дать показания по делу.

В рамках расследования назначено 5 судебно-медицинских экспертиз. У следователей в наличии есть около 40 Гб видеоматериалов с мест событий, которые сейчас тщательно изучаются и прорабатываются.

Как сообщалось, 10 января во время вынесения приговора по делу "васильковских террористов" группа активистов пикетировала помещение Киево-Святошинского суда.

Часть пикетчиков заблокировала выезды из внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улицы, чтобы не пропустить служебный автомобиль.

Под Святошинским РОВД в Киеве бойцы "Беркута" избили экс-главу МВД Юрия Луценко. Во время блокирования людьми автобусов с "Беркутом" кто-то начал толкать один из них. В этот момент из автобуса выскочили правоохранители и стали бить стоящих рядом людей.

Экс-министру разбили голову. У него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Луценко получил 8 ударов дубинкой.

Сегодня, 13 января, жена Луценко заявила, что власть пытается доказать непричастность “Беркута” к избиению экс-министра.