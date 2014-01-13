МВД: милиция действовала в рамках закона во время событий возле Киево-Святошинского суда

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, об этом он заявил на брифинге в Министерстве иностранных дел Украины, информируя иностранных дипломатов о событиях, имевших место 10 января у зданий Киево-Святошинского суда и Святошинского райуправления милиции.

По данным МИД, иностранным дипломатам были продемонстрированы видеоматериалы с места событий у зданий суда и милиции, а также представлены необходимые комментарии.

По словам Ратушняка, участники акции возле суда требовали от судьи принять решение об освобождении подсудимых из-под стражи в зале суда. Таким образом, протестующие оказывали давление на судью, побуждая его не к принятию законного решения, а лишь такого, которое удовлетворит участников пикетирования суда, заявил заместитель главы МВД.

Когда же конвойное подразделение начало транспортировку осужденных в СИЗО, то, по словам Ратушняка, участники митинга заблокировали движение авто, бросали в сторону правоохранителей различные предметы, повредили стекло транспортного средства.

«Здесь мы можем говорить о намерениях захвата автомобиля конвойной службы и освобождения осужденных», – отметил Ратушняк.

В связи с этим заместитель министра внутренних дел ознакомил послов иностранных государств с отдельными положениями Закона Украины «О милиции», в соответствии с которыми работники милиции имеют право применять специальные средства и даже оружие для защиты себя от нападения, а также для прекращения нарушений общественного порядка, отметили в УСО.

Как сообщалось, 10 января во время вынесения приговора по делу "васильковских террористов" группа активистов пикетировала помещение Киево-Святошинского суда.

Часть пикетчиков заблокировала выезды из внутреннего двора суда и прилегающие к помещению улицы, чтобы не пропустить служебный автомобиль.

Под Святошинским РОВД в Киеве "Беркут" избил экс-главу МВД Юрия Луценко. Во время блокирования людьми автобусов с "Беркутом" кто-то начал толкать один из них. В этот момент из автобуса выскочили стражи порядка, которые начали избивать стоящих рядом людей.

Экс-министру разбили голову. Как сообщила жена Луценко, он потерял сознание. У экс-министра диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

Справка УНИАН. 10 января Киево-Святошинский райсуд вынес приговор фигурантам “васильковского дела” - по 6 лет заключения.

22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли вроде бы взрывное устройство. СБУ задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза и помощника депутата Владимира Шпару, которых обвинили в подготовке теракта, а именно – подрыве памятника Ленину в Борисполе. Сам памятник на тот момент уже был демонтирован по решению Бориспольского городского совета.