Власть пытается доказать, что "Беркут" не бил Луценко - супруга

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения «Третья украинская республика».

Она сообщила, что, по ее информации из дипломатических кругов, сейчас в МИД проходит закрытая встреча силовиков с дипломатами, главный месседж которой – «Беркут» не бил Луценко».

При этом она проинформировала, что по состоянию на утро 13 января Луценко находится в палате интенсивной терапии после ухудшения общего состояния здоровья в воскресенье. Однако, по ее словам, до сих пор следователи не опросили людей, которые были свидетелями избиения и сопровождали политика в карете скорой помощи. В частности, не говорили с активистом Автомайдана Сергеем Поярковым, народным депутатом Андреем Павловским, родным братом Сергеем Луценко и другими.

«Вбрасывание через подконтрольные провластные СМИ разного рода информации о состоянии здоровья Юрия Луценко, не опрос свидетелей – это путь лжи и фабрикования нужных власти доказательств. Очевидно, выбор такого сценария свидетельствует о страхе перед введением санкций со стороны США и других стран за неоправданное и незаконное применение силы против мирных митингующих», - считает Ирина Луценко.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 11 января под Святошинским РОВД в Киеве "Беркут" избил Луценко и еще нескольких людей. Экс-министру разбили голову. Как сообщила жена Луценко, он потерял сознание. У экс-министра диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы. Он получил 8 ударов дубинкой.

Лидер фракции «УДАР” Виталий Кличко настаивает, что Президент Украины Виктор Янукович должен немедленно отправить в отставку министра МВД Виталия Захарченко и расформировать спецподразделение МВД “Беркут”.

Он подчеркнул, что “даже нет смысла” заслушивать Захарченко в Верховной Раде на этой неделе. Что касается «Беркута», то Кличко отметил, что это спецподразделение не имеет права на существование после последних событий в Украине.