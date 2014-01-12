Провокации, дымовые шашки, избиения: В Харькове завершился форум Евромайданов

Как передает корреспондент УНИАН, митинг, во время которого произошло несколько провокаций и избили двух участников Евромайдану, проходил рядом с памятником Ярославу Мудрому, возле станции метро «Пушкинская». Участники Евромайдана держали национальные флаги и транспаранты с надписями: «Бюдженикам - свободу», « Рабов в России не пускают», «Достижение Януковича - Украина банкрот» и другие.

В мероприятии приняли участие несколько сотен человек.

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Организаторы форума сообщили, что делегаты разработали подробную резолюцию съезда. Сейчас ее текст проходит окончательное редактирование.

Резолюция будет обнародована в понедельник, 13 января.

Организаторы подчеркнули, что в резолюции первого форума Евромайданов прописан широкий круг необходимых мероприятий, которые касаются обеспечения безопасности и правовой защиты участников акций протеста, меры по координации усилий и информационной политике, системы общественного просвещения и финансирования Евромайданов .

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 января, в Харькове участники Евромайдана провели митинг возле памятника Ярославу Мудрому, поскольку место, где они обычно собирались на митинги у памятника Тарасу Шевченко, был занят сторонниками Партии регионов. Впоследствии активисты из провластного митинга переместились со своей звукоусиливающей аппаратурой к памятнику Ярославу Мудрому, где проходил Евромайдан.

В людей на Евромайдане были брошены дымовие шашки, а также были избиты двое его участников.