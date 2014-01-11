В центре Киева активисты по защите прав сексменьшинств провели флеш-моб

В то же время некоторые участники акции пытались пройти к баррикадам Евромайдана на углу Крещатика и улицы Богдана Хмельницкого, однако охранники заблокировали им входы на Крещатик и к палаточному городку.

Как сообщал УНИАН, 10 января на пресс-конференции в УНИАН инициативная группа по защите прав сексуальных меньшинств в Украине заявила, что пройдет пешим ходом от Бессарабской площади до Майдана Незалежности, чтобы присоединиться к мирному протесту граждан Украины за вступление в ЕС.

«Мы намерены присоединиться к мирному протесту граждан, который сейчас проходит на Майдане. Поэтому 11 января в 12.00 начнется наш ход от Бессарабской площади к палаточному городку, где мы также установим свою палатку и присоединимся к протестам, поскольку мы хотим жить в толерантном европейском обществе, где каждый имеет право на самовыражение», - сказала активист Инициативной группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине Марго.

По ее словам, о желании принять участие в акции заявили 50 участников.

В то же время она сказала, что участники акции опасаются проявлений нетолерантности.

Координатор Инициативной группы по защите прав сексуальных меньшинств в Украине София Гукова отметила, что группа не является официально зарегистрированной общественной организацией.

При этом участники пресс-конференции опровергли обвинения, что их акция является провокацией против Евромайдана.

В тот же день активисты Евромайдана высказали убеждение, что целью запланированного пешего хода представителей секс-меньшинств является дискредитация Евромайдана.