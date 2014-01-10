Активисты Майдана считают запланированное на завтра шествие сексменьшинств провокацией

Об этом УНИАН сообщили в инициативной группе «EvromaidanSOS».

«Завтра, 11 января, в 12.00 состоится шествие от Бессарабской площади к Майдану людей, которые заявляют о себе как о группе по защите прав сексуальных меньшинств в Украине, но, на на самом деле, их целью является дискредитация как Евромайдана, так и ЛГБТ-движения Украины через нагнетание чувствительной для общества темы и искажение ее восприятия в общественном сознании», - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что инициативная группа по защите прав сексуальных меньшинств в Украине 11 января пройдет пешим шествием от Бессарабской площади до Майдана Незалежности, чтобы присоединиться к мирному протесту граждан Украины за вступление в ЕС.