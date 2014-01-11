Аваков заявил, что конфликт с "Беркутом" нарастает

Причина - столкновение протестующих с "Беркутом" на проспекте Победы, написал он на своей странице на Facebook.

"Майдан ощетинился, - пишет Аваков. - Самооборона поднята в ружье. Конфликт с Беркутом на проспекте Победы у святошинского РОВД после ранения Юрій Луценко нарастает. Туда направлены все резервы Самообороны Майдана. Около десяти нардепов. Пытаемся найти решение. В правительственном квартале около 2000 беркутов. Резервов больше нет, как нет и паники. Сосредоточены и в полной координации".

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Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали здание Киево- Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево - Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор ”васильковским террористам”, госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Автомайдановцы заблокировали три автобуса с «Беркутом» на проспекте Победы. Автобусы с бойцами спецподразделения ”Беркут” стоят у обочины дороги. С остальных трех сторон - их окружили около 10 автомобилей Автомайдана.

На место, где Автомайдановцы блокируют автобусы с бойцами спецподразделения «Беркут», прибыли несколько десятков молодых людей в масках и в защитной экипировке. При себе они также имели деревянные палки.

Во время конфликта, "беркутовцы" избили бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.