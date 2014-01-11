Митингующие расходятся из под Святошинского РОВД

Как сообщает корреспондент УНИАН, ранее автобусы силовиков остались брошенными там, где их заблокировали активисты Автомайдана.

Сами митингующие также расходятся. Возле отделения милиции осталось около ста человек.

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Кроме того, на улице около милицейского джипа остался дежурить один милиционер.

Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали здание Киево- Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.

Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.

После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево - Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор ”васильковским террористам”, госпитализированы шесть пострадавших активистов.

Автомайдановцы заблокировали три автобуса с «Беркутом» на проспекте Победы. Автобусы с бойцами спецподразделения ”Беркут” стоят у обочины дороги. С остальных трех сторон - их окружили около 10 автомобилей Автомайдана.

На место, где Автомайдановцы блокируют автобусы с бойцами спецподразделения «Беркут», прибыли несколько десятков молодых людей в масках и в защитной экипировке. При себе они также имели деревянные палки.

Во время конфликта, "беркутовцы" избили бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.