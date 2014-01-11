Митингующие расходятся из под Святошинского РОВД
Последние бойцы спецподразделения "Беркут" вошли в здание Святошинского РОВД.
Как сообщает корреспондент УНИАН, ранее автобусы силовиков остались брошенными там, где их заблокировали активисты Автомайдана.
Сами митингующие также расходятся. Возле отделения милиции осталось около ста человек.
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Кроме того, на улице около милицейского джипа остался дежурить один милиционер.
Как сообщал УНИАН, сегодня активисты пикетировали здание Киево- Святошинского райсуда. В помещение суда также было подтянуто большое количество бойцов спецподразделений милиции.
Во время столкновений, произошедших у суда, милиция избила двух народных депутатов - Эдуарда Леонова и Юрия Бублика.
После столкновений с бойцами спецподразделения ”Беркут” возле Киево - Святошинского районного суда Киевской области, который сегодня вынес приговор ”васильковским террористам”, госпитализированы шесть пострадавших активистов.
Автомайдановцы заблокировали три автобуса с «Беркутом» на проспекте Победы. Автобусы с бойцами спецподразделения ”Беркут” стоят у обочины дороги. С остальных трех сторон - их окружили около 10 автомобилей Автомайдана.
На место, где Автомайдановцы блокируют автобусы с бойцами спецподразделения «Беркут», прибыли несколько десятков молодых людей в масках и в защитной экипировке. При себе они также имели деревянные палки.
Во время конфликта, "беркутовцы" избили бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.